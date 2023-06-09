Посилення ППО. Байден має намір оголосити новий пакет допомоги Україні на $2 млрд — Bloomberg
США 9 червня збираються оголосити про новий пакет довгострокової військової допомоги Україні на $2 млрд. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на представників Білого дому.
За словами чиновників, гроші підуть на закупівлю ракетних установок систем протиповітряної оборони Hawk та ракет для них, а також двох типів удосконалених ракет для ППО Patriot.
Однією з них є Patriot Advanced Capability Missile-3 або Pac-3. Інша називається Guidance Enhanced Missile, або GEM-T.
Цей пакет передбачає закриття довгострокових потреб України — американці сплатять контракти на постачання систем та боєприпасів, а не передадуть їх із запасів Пентагону.
У Вашингтоні кажуть, що ППО є пріоритетом для України, щоб захищатись від постійних ракетних ударів Росії, а також забезпечити прикриття від російської авіації під час очікуваного наступу Сил оборони.
- В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".
- Міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей в НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
- 4 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що про початок контрнаступу заздалегідь оголошувати не будуть.
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