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Посилення ППО. Байден має намір оголосити новий пакет допомоги Україні на $2 млрд — Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 06:21
Посилення ППО. Байден має намір оголосити новий пакет допомоги Україні на $2 млрд — Bloomberg - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

США 9 червня збираються оголосити про новий пакет довгострокової військової допомоги Україні на $2 млрд. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на представників Білого дому.

За словами чиновників, гроші підуть на закупівлю ракетних установок систем протиповітряної оборони Hawk та ракет для них, а також двох типів удосконалених ракет для ППО Patriot.

Однією з них є Patriot Advanced Capability Missile-3 або Pac-3. Інша називається Guidance Enhanced Missile, або GEM-T.

Цей пакет передбачає закриття довгострокових потреб України — американці сплатять контракти на постачання систем та боєприпасів, а не передадуть їх із запасів Пентагону.

У Вашингтоні кажуть, що ППО є пріоритетом для України, щоб захищатись від постійних ракетних ударів Росії, а також забезпечити прикриття від російської авіації під час очікуваного наступу Сил оборони.

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Дмитро Гриниченко
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Джо Байденвійнавійськова допомогабілий дімнаступппоPatriotHAWK
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