Зеленський: Україна готова до контрнаступу

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американській газеті The Wall Street Journal заявив, що Україна вже готова до контрнаступу.

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"Я вважаю, що на сьогодні ми вже готові це робити", – сказав він.

Глава держави додав, що "попри те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".

Він зазначив, що у Росії перевага в повітрі, а відсутність захисту від авіації ворога означає, що "може загинути багато солдатів під час контрнаступу".

"Не знаю точно, скільки часу це займе і яку ціну ми заплатимо", – сказав президент.

Зеленський також наголосив, що Україні необхідні додаткові комплекси Patriot для захисту як цивільного населення, так і воїнів на передовій.

2 червня 2023 року президент заявив, що Україна знає, без якої кількості систем протиповітряної оборони Patriot їй буде складно.

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