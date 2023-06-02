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Зеленський – до країн, які допомагають Росії обходити санкції: Я втомився від цього

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 16:18
Зеленський – до країн, які допомагають Росії обходити санкції: Я втомився від цього - Фото
Володимир Зеленський (скриншот)

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Естонії Аланом Карісом у Києві заявив, що втомився від дій країн, які допомагають Росії обходити західні санкції.

За його словами, є "держави у всьому світі, і на європейському континенті, які хочуть або не хочуть, але допомагають Росії обходити санкції".

"Чесно кажучи, я навіть трохи втомився в цій боротьбі. Я думаю, що я почну публічно боротись з тими, хто дає можливість обходити ці санкції", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що така "підтримка" призводить до збільшення виробництва ракет в країні-агресорці й робить західних союзників та Україну "бовдурами".

"Щоб ми всі виглядали адекватними, а не бовдурами, можна думати, як продукувати сотні ракет, і як це складно зробити, а не давати можливість, щоб вони (росіяни. - Ред.) обходили санкції, виробляючи балістичні ракети", – наголосив він.

Глава держави додав, що до "коаліції Patriot" також входить унеможливлення обходу санкцій. Інших подробиць він не надав.

  • 26 травня 2023 року інститут дослідження війни (ISW) писав, що Росія намагається вибудувати схему обходу санкцій через Євразійський економічний союз.

Читайте також: Зеленський про "коаліцію Patriot": Ми бачимо, без якої кількості систем нам буде складно

Мілана Головань
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