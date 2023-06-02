Зеленський – до країн, які допомагають Росії обходити санкції: Я втомився від цього

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Естонії Аланом Карісом у Києві заявив, що втомився від дій країн, які допомагають Росії обходити західні санкції.

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За його словами, є "держави у всьому світі, і на європейському континенті, які хочуть або не хочуть, але допомагають Росії обходити санкції".

"Чесно кажучи, я навіть трохи втомився в цій боротьбі. Я думаю, що я почну публічно боротись з тими, хто дає можливість обходити ці санкції", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що така "підтримка" призводить до збільшення виробництва ракет в країні-агресорці й робить західних союзників та Україну "бовдурами".

"Щоб ми всі виглядали адекватними, а не бовдурами, можна думати, як продукувати сотні ракет, і як це складно зробити, а не давати можливість, щоб вони (росіяни. - Ред.) обходили санкції, виробляючи балістичні ракети", – наголосив він.

Глава держави додав, що до "коаліції Patriot" також входить унеможливлення обходу санкцій. Інших подробиць він не надав.

26 травня 2023 року інститут дослідження війни (ISW) писав, що Росія намагається вибудувати схему обходу санкцій через Євразійський економічний союз.

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