Зеленский – странам, которые помогают России обходить санкции: Я устал от этого

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Эстонии Аланом Карисом в Киеве заявил, что устал от действий стран, помогающих России обходить западные санкции.

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По его словам, есть "государства во всем мире, и на европейском континенте, которые хотят или не хотят, но помогают России обходить санкции".

"Честно говоря, я даже немного устал в этой борьбе. Я думаю, что я начну публично бороться с теми, кто позволяет обходить эти санкции", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что такая "поддержка" приводит к увеличению производства ракет в стране-агрессоре и делает из западных союзников и Украины "болванов".

"Чтобы мы все выглядели адекватными, а не болванами, можно думать, как продуцировать сотни ракет, и как это сложно сделать, а не давать возможность, чтобы они (россияне. – Ред.) обходили санкции, производя баллистические ракеты", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что в "коалицию Patriot" также входит невозможность обхода санкций. Других подробностей он не предоставил.

26 мая 2023 года Институт исследования войны (ISW) писал, что Россия пытается выстроить схему обхода санкций через Евразийский экономический союз.

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