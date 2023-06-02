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Зеленский – странам, которые помогают России обходить санкции: Я устал от этого

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 16:18
Зеленский – странам, которые помогают России обходить санкции: Я устал от этого - Фото
Владимир Зеленский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Эстонии Аланом Карисом в Киеве заявил, что устал от действий стран, помогающих России обходить западные санкции.

По его словам, есть "государства во всем мире, и на европейском континенте, которые хотят или не хотят, но помогают России обходить санкции".

"Честно говоря, я даже немного устал в этой борьбе. Я думаю, что я начну публично бороться с теми, кто позволяет обходить эти санкции", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что такая "поддержка" приводит к увеличению производства ракет в стране-агрессоре и делает из западных союзников и Украины "болванов".

"Чтобы мы все выглядели адекватными, а не болванами, можно думать, как продуцировать сотни ракет, и как это сложно сделать, а не давать возможность, чтобы они (россияне. – Ред.) обходили санкции, производя баллистические ракеты", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что в "коалицию Patriot" также входит невозможность обхода санкций. Других подробностей он не предоставил.

  • 26 мая 2023 года Институт исследования войны (ISW) писал, что Россия пытается выстроить схему обхода санкций через Евразийский экономический союз.

Читайте также: Зеленский о "коалиции Patriot": Мы видим, без какого количества систем нам будет сложно

Милана Головань
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Владимир Зеленскийсанкциивойнаалан карис
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