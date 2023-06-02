Зеленский о "коалиции Patriot": Мы видим, без какого количества систем нам будет сложно

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Эстонии Аланом Карисом в Киеве заявил, что Украина знает, без какого количества систем противовоздушной обороны Patriot ей будет сложно.

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"Наша задача – не 70-75% поражения целей, а 100%. Нам это нужно (Patriot. – Ред.), мы уже точно видим, без какого количества нам будет сложно", – сказал он.

Глава государства сообщил, что коалиция Patriot находится на начальном этапе.

По словам Зеленского, он обсуждает этот вопрос с главами Германии, Дании, Голландии, а также с лидерами стран Евросоюза, участвующими в "коалиции истребителей".

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Президент подчеркнул: участие стран в коалиции не означает, что эти страны передадут Украине ЗРК Patriot, но они будут искать.

"У них есть такие возможности. У кого-то есть политические возможности, личные отношения с теми представителями стран, в которых есть эти системы, у кого-то есть деньги", – сказал Зеленский.

В последние недели страна-террорист РФ активно засыпает Киев дронами и ракетами в надежде уничтожить или повредить ЗРК Patriot, охраняющий столицу и сам себя. Пока бесполезно.

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