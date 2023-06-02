Зеленський про "коаліцію Patriot": Ми бачимо, без якої кількості систем нам буде складно

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві заявив, що Україна знає, без якої кількості систем протиповітряної оборони Patriot їй буде складно.

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"Наше завдання – не 70-75% ураження цілей, а 100%. Нам це потрібно (Patriot. – Ред.), ми вже точно бачимо, без якої кількості нам буде складно", – сказав він.

Глава держави повідомив, що "коаліція Patriot" перебуває на початковому етапі.

За словами Зеленського, він обговорює це питання з главами Німеччини, Данії, Голландії, а також з лідерами країн Євросоюзу, які беруть участь у "коаліції винищувачів".

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Президент наголосив: участь країн у коаліції не означає, що ці країни передадуть Україні ЗРК Patriot, але вони шукатимуть.

"У них є такі можливості. У когось є політичні можливості, особисті стосунки з тими представниками країн, в яких є ці системи, у когось є гроші", – сказав Зеленський.

Останніми тижнями країна-терорист РФ активно засипає Київ дронами і ракетами з надією знищити або пошкодити ЗРК Patriot, який охороняє столицю і сам себе. Поки що марно.

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