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Зеленський про "коаліцію Patriot": Ми бачимо, без якої кількості систем нам буде складно

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02.06.2023, 15:41
Зеленський про
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві заявив, що Україна знає, без якої кількості систем протиповітряної оборони Patriot їй буде складно.

"Наше завдання – не 70-75% ураження цілей, а 100%. Нам це потрібно (Patriot. – Ред.), ми вже точно бачимо, без якої кількості нам буде складно", – сказав він.

Глава держави повідомив, що "коаліція Patriot" перебуває на початковому етапі.

За словами Зеленського, він обговорює це питання з главами Німеччини, Данії, Голландії, а також з лідерами країн Євросоюзу, які беруть участь у "коаліції винищувачів".

MIM-104 Patriot: чим вони особливі і як допоможуть у війні з Росією.

Президент наголосив: участь країн у коаліції не означає, що ці країни передадуть Україні ЗРК Patriot, але вони  шукатимуть.

"У них є такі можливості. У когось є політичні можливості, особисті стосунки з тими представниками країн, в яких є ці системи, у когось є гроші", – сказав Зеленський.

Дивіться також: Зеленський приїхав до Молдови говорити про коаліцію "Петріотів" – відео

Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийвійнакоаліціяЗРК PatriotАлар Каріс
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