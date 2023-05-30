У Повітряних силах спростували нову брехню Шойгу: Patriot цілий, збив усі "Іскандери"

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net спростував заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про "ураження" зенітно-ракетного комплексу Patriot "останніми днями".

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Ігнат зазначив, що ЗРК Patriot працював під час обстрілу з боку Росії 29 травня.

За його словами, про це свідчить знищення усіх цілей типу "Іскандер", які летіли по балістиці.

На уточнювальне запитання, чи ЗРК Patriot цілий, речник Повітряних сил відповів: "Звичайно, що цілий. Знищили ж всі ракети".

Ігнат також зазначив, денна російська атака була раптовою і несподіваною.

"Але наші сили ППО перезаряджаються, відразу в готовності, бо ворог підступний і може завдати удару в будь-який момент", – додав він.

Вночі 29 травня російські окупанти випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136.

Удень 29 травня Росія атакувала Київ балістичними ракетами.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що ППО знищила 11 крилатих та балістичних ракет.

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