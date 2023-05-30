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У Повітряних силах спростували нову брехню Шойгу: Patriot цілий, збив усі "Іскандери"

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 17:51
У Повітряних силах спростували нову брехню Шойгу: Patriot цілий, збив усі
Юрій Ігнат (Скриншот з відео)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net спростував заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про "ураження" зенітно-ракетного комплексу Patriot "останніми днями".

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Ігнат зазначив, що ЗРК Patriot працював під час обстрілу з боку Росії 29 травня.

За його словами, про це свідчить знищення усіх цілей типу "Іскандер", які летіли по балістиці.

На уточнювальне запитання, чи ЗРК Patriot цілий, речник Повітряних сил відповів: "Звичайно, що цілий. Знищили ж всі ракети".

Ігнат також зазначив, денна російська атака була раптовою і несподіваною.

"Але наші сили ППО перезаряджаються, відразу в готовності, бо ворог підступний і може завдати удару в будь-який момент", – додав він.

Читайте також: Ігнат: Вчора вдень РФ хотіла застати ППО зненацька. Можливо, думала, що перезаряджаємось

Олег Васьків
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війнаобстрілЮрій ІгнатЗРК Patriot
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