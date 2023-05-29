Удар по Києву. Попередньо, ППО збила всі балістичні ракети росіян — військова адміністрація
За попередніми даними, протиповітряна оборона збила всі балістичні ракети, якими Росія атакувала Київ вдень 29 травня. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
За словами начальника КМВА Сергія Попка, противник бив балістичним озброєнням — це вже 16-та атака на столицю з початку травня.
Він зазначив, що росіяни змінили тактику — після низки нічних ударів вони атакували Київ вдень.
Попередньо, всі повітряні цілі були успішно знищені силами ППО, влучань у місті не допущено.
Раніше головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 29 травня.
У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі 29 травня російські окупанти вдарили по військовому об'єкту на Хмельниччині, виведено з ладу п'ять літальних апаратів.
- Вночі 28 травня 2023 року РФ рекордно атакувала "шахедами" Київ та інші місця. За даними ГШ, 58 дронів з 59 було збито. Наприклад, так. Над Києвом та на підльоті до столиці збито "понад 40". ВСУ пояснили, що "шахедами" РФ намагається заплутати ППО.
- Міністр оборони Резніков заявив про "стовідсоткову" ефективність переданих Британією крилатих ракет Storm Shadow.
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