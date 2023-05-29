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Удар по Києву. Попередньо, ППО збила всі балістичні ракети росіян — військова адміністрація

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 12:46
Удар по Києву. Попередньо, ППО збила всі балістичні ракети росіян — військова адміністрація - Фото
Київ (Фото: скриншот з відео)

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила всі балістичні ракети, якими Росія атакувала Київ вдень 29 травня. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, противник бив балістичним озброєнням — це вже 16-та атака на столицю з початку травня.

Він зазначив, що росіяни змінили тактику — після низки нічних ударів вони атакували Київ вдень.

Попередньо, всі повітряні цілі були успішно знищені силами ППО, влучань у місті не допущено.

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 29 травня.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі 29 травня російські окупанти вдарили по військовому об'єкту на Хмельниччині, виведено з ладу п'ять літальних апаратів.

Дивіться також: Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео враження від першої особи

Дмитро Гриниченко
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війнакиївппоракетний ударКМВАСергій Попко
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