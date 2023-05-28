Нічний удар по Києву був наймасованішим з початку війни, збито понад 40 дронів – КМВА
Атака Росії дронами Shahed на Київ вночі 28 травня, за попередньою інформацією, була наймасованішою з початку війни. Сили протиповітряної оборони збили понад 40 дронів. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме – баражувальними боєприпасами Shahed", – йдеться в повідомленні.
КМВА пише, що напад Росії на Київ відбувався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад п'ять годин.
За попередніми даними, силами та засобами ППО у повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів. (Остаточні дані будуть наведені у звітах Генштабу та Повітряних сил).
За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах Києва.
У Голосіївському через збиття дронів:
– уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одна – госпіталізована;
- виникло займання даху одного з ТРЦ;
- виникла пожежа на території одного з будівництв;
- було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1000 кв. м, один потерпілий.
У Печерському районі спалахнув дах будинку.
У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
- Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Києві та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.
- Мер Києва повідомив, що у Голосіївському районі виникла пожежа, площа якої досягла 700 кв. м.
Коментарі