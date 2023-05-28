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Нічний удар по Києву був наймасованішим з початку війни, збито понад 40 дронів – КМВА

Этот материал также доступен на русском
28.05.2023, 07:00
Нічний удар по Києву був наймасованішим з початку війни, збито понад 40 дронів – КМВА - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (скриншот із анімації від AiTelly)

Атака Росії дронами Shahed на Київ вночі 28 травня, за попередньою інформацією, була наймасованішою з початку війни. Сили протиповітряної оборони збили понад 40 дронів. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме – баражувальними  боєприпасами Shahed", – йдеться в повідомленні.

КМВА пише, що напад Росії на Київ відбувався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад п'ять годин.

За попередніми даними, силами та засобами ППО у повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів. (Остаточні дані будуть наведені у звітах Генштабу та Повітряних сил).

За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах Києва.

У Голосіївському через збиття дронів:

  – уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одна – госпіталізована;

- виникло займання даху одного з ТРЦ;

- виникла пожежа на території одного з будівництв;

- було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1000 кв. м, один потерпілий.

У Печерському районі спалахнув дах будинку.

У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

  • Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Києві та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.
  • Мер Києва повідомив, що у Голосіївському районі виникла пожежа, площа якої досягла 700 кв. м.
Наталія Медведєва
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