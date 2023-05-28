Нічний удар по Києву був наймасованішим з початку війни, збито понад 40 дронів – КМВА

Атака Росії дронами Shahed на Київ вночі 28 травня, за попередньою інформацією, була наймасованішою з початку війни. Сили протиповітряної оборони збили понад 40 дронів. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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"Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме – баражувальними боєприпасами Shahed", – йдеться в повідомленні.

КМВА пише, що напад Росії на Київ відбувався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад п'ять годин.

За попередніми даними, силами та засобами ППО у повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів. (Остаточні дані будуть наведені у звітах Генштабу та Повітряних сил).

За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах Києва.

У Голосіївському через збиття дронів:

– уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одна – госпіталізована;

- виникло займання даху одного з ТРЦ;

- виникла пожежа на території одного з будівництв;

- було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1000 кв. м, один потерпілий.

У Печерському районі спалахнув дах будинку.

У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Києві та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.

вела хроніку того, що відбувається. Мер Києва повідомив, що у Голосіївському районі виникла пожежа, площа якої досягла 700 кв. м.

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