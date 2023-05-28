Нічний удар дронами по Києву. У Голосієві локалізовано пожежу на площі 700 кв. м – Кличко

Вночі 28 травня внаслідок російського удару дронами-камікадзе по Києву в Голосіївському районі почалася пожежа, площа якої досягла 700 кв. м. Пожежникам вдалося її локалізувати. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок влучання уламків до 7-поверхової нежитлової будівлі в Голосієві сталася руйнація частини стіни та виникла пожежа на третьому поверсі. Одна людина поранена (травми нижніх кінцівок), одна загинула.

О 04:39 Кличко написав, що у Голосіївському районі локалізують пожежу на площі 700 кв. м.

За його даними, будівельні конструкції зруйновані на загальній площі 1000 кв. м.

"Рятувальники працюють із залученням новітніх засобів та технологій", – повідомив мер Києва.

О 05:19 Кличко написав, що пожежу у Голосіївському районі локалізовано.

Київська міська військова адміністрація о 04:46 поінформувала про падіння уламків у Дарницькому районі – в одному з магазинів вибито скло та пошкоджено двері.

Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Києві та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.

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