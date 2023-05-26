Колишній пілот ВПС США та ексконгресмен від Республіканської партії Адам Кінзінгер стверджує, що наявність винищувачів F-16 у Повітряних сил ЗСУ зменшить величезну потребу України в артилерії, яку союзники не можуть повною мірою задовольнити. Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

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Він уточнив, що F-16 – багатофункціональна зброя, машина може як вести бойові дії в повітрі, так і завдавати ударів по наземних цілях.

За словами Кінзінгера, армія США не "заточена" під ведення "серйозних артилерійських боїв": "Ми використовуємо багато повітряних сил і трохи артилерії, тоді як у росіян старий спосіб ведення бойових дій: вони використовують багато артилерії".

Саме тому, вважає він, США та союзники не змогли задовольнити потреби ЗСУ в артилерії, оскільки їхні збройні сили "не були створені для цього".

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"Тому, якщо Україна отримає багатоцільовий винищувач, який зможе скидати ракети на поганих хлопців на вашій території, то це частково зменшить потреби в артилерії. Це точно", – підкреслив він.

Ексконгресмен вважає, що наявність таких винищувачів сама по собі лякатиме окупантів і "ще більше підірве моральний дух росіян".

Кінзінгер вважає, що навчання військових на F-16 не зашкодить спроможності України захищатися.

11 травня 2023 року глава Міноборони запросив до Іноземного легіону льотчиків, які вміють керувати F-16. Кінзінгер підтримав.

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