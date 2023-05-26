Експілот ВПС США: Навчання воїнів на F-16 не зашкодить здатності України захищатися

Республіканець Адам Кінзінгер в інтерв'ю LIGA.net розповів, що для того, аби навчитися керувати західними винищувачами F-16, українським пілотам знадобиться деякий час, і Україна має вирішити, чи готова вона вивести своїх воїнів з бойового чергування, відправивши на тренування.

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За словами колишнього пілота ВПС США, досвідчені пілоти можуть навчитися літати на F-16 за чотири місяці.

Проте, каже він, є різні рівні підготовки та воїни різної підготовленості.

"Є люди, які ледве вміють літати. А є ті, хто літав на інших літаках. Тому маємо чотири місяці для досвідчених пілотів", – каже він.

Кінзінгер поставив "важливе питання до самої України": скільки з цих пілотів ви можете дозволити собі вивести з бойового чергування для відправлення на навчання?

На його переконання, наразі є "достатньо досвідчених пілотів для наявних літаків".

Тому, додає він, "я не думаю, що це зашкодить здатності України захищатися, поки пілоти готуватимуться на F-16".

21 травня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.

22 травня в Міністерстві закордонних справ Нідерландів поінформували, що навчання розпочнеться найближчим часом.

25 травня Foreign Policy написало, що перший етап навчання українських військових на F-16 відбудеться у Великій Британії.

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