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Экс-пилот ВВС США: Обучение воинов на F-16 не повредит способности Украины защищаться

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 08:46
Экс-пилот ВВС США: Обучение воинов на F-16 не повредит способности Украины защищаться - Фото
Адам Кинзингер (Фото: NBC News)

Республиканец Адам Кинзингер в интервью LIGA.net рассказал, что для того, чтобы научиться управлять западными истребителями F-16, украинским пилотам понадобится некоторое время, и Украина должна решить, готова ли она вывести своих воинов с боевого дежурства, отправив на тренировки.

По словам бывшего пилота ВВС США, опытные пилоты могут научиться летать на F-16 за четыре месяца.

Однако, говорит он, есть разные уровни подготовки и воины разной подготовленности.

"Есть люди, которые едва умеют летать. А есть те, кто летал на других самолетах. Поэтому есть четыре месяца для опытных пилотов", – говорит он.

Кинзингер задал "важный вопрос к самой Украине": сколько из этих пилотов вы можете позволить себе вывести с боевого дежурства для отправки на учебу?

По его убеждению, сейчас "достаточно опытных пилотов для имеющихся самолетов".

Поэтому, добавляет он, "я не думаю, что это вредит способности Украины защищаться, пока пилоты будут готовиться на F-16".

  • 21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.
  • 22 мая в Министерстве иностранных дел Нидерландов проинформировали, что обучение начнется в ближайшее время.
  • 25 мая Foreign Policy написало, что первый этап обучения украинских военных на F-16 состоится в Великобритании.

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Милана Головань
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