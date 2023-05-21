Байден официально объявил: США будут тренировать украинских летчиков для F-16
21.05.2023, 13:17
Фото: Википедия
Президент США Джо Байден в воскресенье официально подтвердил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита G7 в Японии.
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"Я сказал [на встрече с президентом Зеленским], что США вместе с союзниками и партнерами начнут тренировки украинских летчиков для истребителей четвертого поколения, включая F-16", – сообщил Байден журналистам.
По его словам, это усилит способность Украины защищать себя в долгосрочной перспективе.
"В прошлом году мы передавали все, что им нужно в настоящий момент. Теперь мы двигаемся в сторону того, чтобы они могли защищаться в дальнейшем", – сказал Байден.
- 20 мая стало известно, что президент США Джо Байден отказался от своих предыдущих возражений против предоставления Украине истребителей F-16.
- Украина надеется получить F-16 не позже осени и рассчитывает на несколько десятков самолетов.
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