Байден официально объявил: США будут тренировать украинских летчиков для F-16

Президент США Джо Байден в воскресенье официально подтвердил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита G7 в Японии.

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"Я сказал [на встрече с президентом Зеленским], что США вместе с союзниками и партнерами начнут тренировки украинских летчиков для истребителей четвертого поколения, включая F-16", – сообщил Байден журналистам.

По его словам, это усилит способность Украины защищать себя в долгосрочной перспективе.

"В прошлом году мы передавали все, что им нужно в настоящий момент. Теперь мы двигаемся в сторону того, чтобы они могли защищаться в дальнейшем", – сказал Байден.

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