Украина рассчитывает на передачу самолетов F-16 эскадрильями, а не поштучно

Международная коалиция передаст Украине несколько десятков самолетов F-16, прогнозирует Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил Украины.

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"Никто не будет передавать самолеты поштучно. Самолеты будут передаваться подразделениями, по меньшей мере это эскадрилья. В нашем варианте – это 12+ самолетов, у западных партнеров эскадрильи больше, до 18 самолетов", – сказал Игнат в воскресенье в эфире единого телемарафона.

Точное количество техники называть не будут, но речь идет о нескольких десятках, сказал он.

"Несколько десятков самолетов могут быть переданы Украине для решения текущих задач", – сказал Игнат.

После войны Украина собирается заменить весь парк советской техники – Су-24, Су-25, МиГ-29 и Су-27 – единым многоцелевым самолетом, таким как F-16.

20 мая стало известно, что президент США Джо Байден отказался от своих предварительных возражений против предоставления Украине истребителей F-16.

Украина надеется получить F-16 не позже осени.

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