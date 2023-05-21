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Україна розраховує на передачу літаків F-16 ескадрильями, а не поштучно

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21.05.2023, 11:31
Україна розраховує на передачу літаків F-16 ескадрильями, а не поштучно - Фото
Фото: depositphotos.com

Міжнародна коаліція передасть України кілька десятків літаків F-16, прогнозує Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України.

"Ніхто не буде передавати літаки поштучно. Літаки будуть передаватися підрозділами, щонайменше це  . У нашому варіанті – це 12+ літаків, у західних партнерів ескадрильї більші, до 18 літаків", – сказав Ігнат в неділю в ефірі єдиного телемарафону.

Точну кількість техніки називати не будуть, але мова йде про кілька десятків, сказав він.

"Кілька десятків літаків може бути передано Україні для вирішення поточних завдань", – сказав Ігнат.

Після війни Україна збирається замінити весь парк радянської техніки – Су-24, Су-25, МіГ-29 та Су-27 – єдиним багатоцільовим літаком, таким як F-16.

Андрій Водяний
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повітряні силиЮрій ІгнатF-16
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