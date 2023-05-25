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В Великобритании пройдет первый этап обучения украинских военных на F-16 – FP

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 08:08
В Великобритании пройдет первый этап обучения украинских военных на F-16 – FP - Фото
Истребитель F-16 (Фото: USAF)

Великобритания, вероятно, станет первой страной, в которой начнется "наземная базовая подготовка" украинских военных на истребителях F-16. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на неназванного представителя британского правительства.

"Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более конкретной подготовке на F-16 или других самолетах", – сказал чиновник.

Издание пишет, что Украина якобы готова отправить на обучение 20 военных, которые "уже хорошо владеют английским языком, чтобы ускорить усвоение курса".

Тренировки по курсу НАТО "Введение в основы управления истребителями" будут предусматривать тренажеры и реальные самолеты – возможно, сначала не F-16, а более простые.

Читайте также: Сегодня состоится "Рамштайн-12". Обсудят усиление ПВО и F-16

Милана Головань
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Великобританиявойнасамолетистребительавиацияобучениеf-16
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