В Великобритании пройдет первый этап обучения украинских военных на F-16 – FP

Великобритания, вероятно, станет первой страной, в которой начнется "наземная базовая подготовка" украинских военных на истребителях F-16. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на неназванного представителя британского правительства.

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"Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более конкретной подготовке на F-16 или других самолетах", – сказал чиновник.

Издание пишет, что Украина якобы готова отправить на обучение 20 военных, которые "уже хорошо владеют английским языком, чтобы ускорить усвоение курса".

Тренировки по курсу НАТО "Введение в основы управления истребителями" будут предусматривать тренажеры и реальные самолеты – возможно, сначала не F-16, а более простые.

21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.

22 мая в Министерстве иностранных дел Нидерландов проинформировали, что обучение начнется в ближайшее время.

23 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные союзники будут самостоятельно определять, когда будут начинать обучение.

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