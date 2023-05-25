Сегодня состоится Рамштайн-12. Обсудят усиление ПВО и F-16

25 мая 2023 года состоится заседание в формате Рамштайн, на котором союзники согласуют дальнейшую поддержку Украины. Приоритетом для Киева является усиление противовоздушной обороны – в частности, продвижение в вопросе истребителей F-16.

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Встреча состоится уже в двенадцатый раз. Как было анонсировано Министерством обороны США, она пройдет в формате онлайн.

В сообщении Пентагона отмечается, что заседание будет посвящено "поддержке способности Украины к маневру бронетехникой и укреплению системы противовоздушной обороны Украины против непрерывных жестоких атак со стороны России".

Переговоры состоятся в 15:00 по киевскому времени.

В начале заседания глава Минобороны Алексей Резников известит участников оборонной коалиции о ситуации на фронте и расскажет о срочных нуждах Украины.

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Представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер сообщал, что одним из приоритетных вопросов будет усиление систем ПВО и обеспечение военных боеприпасами. Планируют поговорить и об F-16.

В Пентагоне сообщили, что на апрельской встрече министр обороны США Ллойд Остин получил несколько запросов от стран, желающих получить от США разрешение на обучение украинцев полетам на F-16.

Как следствие 11-го Рамштайна, была создана "авиационная коалиция", о которой президент Владимир Зеленский объявил 16 мая. К ней сразу присоединились Франция, Великобритания и Нидерланды.

19 мая президент США Джо Байден также поддержал коалицию. Решение Штатов было решающим для продвижения вопроса предоставления истребителей.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что западные союзники будут самостоятельно определять, когда начинать обучать украинских пилотов на F-16.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что на встрече уделят внимание военной помощи, необходимой Украине для победы, включая самолеты, танки и боеприпасы.

Предыдущая такая встреча прошла на базе ВВС США Рамштайн в Германии 21 апреля 2023 года.

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