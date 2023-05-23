Польша готова учить украинских пилотов на F-16, но обучение пока не началось – министр

Польша готова начинать обучение українських пилотов на истребителях F-16, но программа обучения пока не запущена. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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По итогам встречи министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе Блащак заявил, что Польша готова начинать обучение українських пилотов на истребителях F-16.

Министр отметил, что такая подготовка еще не началась, но Польша предложила включить ее в программу учебной миссии ЕС в Польше.

Как сообщил Блащак, он также обсудил с министром обороны Германии Борисом Писториусом запуск хаба для обслуживания танков Leopard, которые уже переданы Украине, а с комиссаром Европейского Союза Тьерри Бретоном – о производстве боеприпасов на заводах Польской оборонной группы.

"Нас заверили, что процесс будет запущен в очень короткие сроки. У Еврокомиссии есть соответствующие средства, которые она хочет направить на инвестиции в запуск и развитие производственных мощностей отдельных заводов. А польская оборонная промышленность является одним из европейских лидеров по производству боеприпасов", – подчеркнул министр.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16, в том числе в Польше. 22 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net опроверг это заявление, уточнив, что "еще ничего не началось", но "вот-вот" начнется.

22 мая 2023 года представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что передача Украине F-16 – приоритет для США.

Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут первыми передать Украине F-16.

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