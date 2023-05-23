UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша готова учить украинских пилотов на F-16, но обучение пока не началось – министр

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 18:04
Польша готова учить украинских пилотов на F-16, но обучение пока не началось – министр - Фото
Мариуш Блащак (Фото - Twitter Ministerstwo Obrony Narodowej)

Польша готова начинать обучение українських пилотов на истребителях F-16, но программа обучения пока не запущена. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По итогам встречи министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе Блащак заявил, что Польша готова начинать обучение українських пилотов на истребителях F-16. 

Министр отметил, что такая подготовка еще не началась, но Польша предложила включить ее в программу учебной миссии ЕС в Польше.

Как сообщил Блащак, он также обсудил с министром обороны Германии Борисом Писториусом запуск хаба для обслуживания танков Leopard, которые уже переданы Украине, а с комиссаром Европейского Союза Тьерри Бретоном – о производстве боеприпасов на заводах Польской оборонной группы.

"Нас заверили, что процесс будет запущен в очень короткие сроки. У Еврокомиссии есть соответствующие средства, которые она хочет направить на инвестиции в запуск и развитие производственных мощностей отдельных заводов. А польская оборонная промышленность является одним из европейских лидеров по производству боеприпасов", – подчеркнул министр.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16, в том числе в Польше. 22 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net опроверг это заявление, уточнив, что "еще ничего не началось", но "вот-вот" начнется.

  • 22 мая 2023 года представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что передача Украине F-16 – приоритет для США.
  • Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут первыми передать Украине F-16.

Читайте также: В Европе не исключают, что F-16 могут быть в Украине уже осенью – Politico

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мариуш Блащакпольшаистребителивоенная помощьf-16
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 