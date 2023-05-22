Боррель говорит, что тренировки ВСУ на F-16 уже начались. Воздушные силы: Нет, но вот-вот

Глава евродипломатии Жозеп Боррель перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил, что тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 уже начались. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net опроверг эту информацию.

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"Это хорошая идея с саммита G7, что наконец они решили подготовить почву, чтобы передать Украине истребители, которые им необходимы. Так что тренировки пилотов уже начались. Это первая вещь, которую нужно было сделать", – сказал он.

Боррель выразил надежду, что F-16 в скором времени будут доставлены в Украину.

В то же время Игнат заявил, что "еще ничего не началось".

Отвечая на вопрос, известны ли сроки, когда тренировки таки начнутся, он сказал "Нет, но вот-вот".

20 мая 2023 года стало известно, что президент США Джо Байден отказался от своих предварительных возражений против предоставления Украине истребителей F-16.

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