Боррель говорит, что тренировки ВСУ на F-16 уже начались. Воздушные силы: Нет, но вот-вот
Глава евродипломатии Жозеп Боррель перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил, что тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 уже начались. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net опроверг эту информацию.
"Это хорошая идея с саммита G7, что наконец они решили подготовить почву, чтобы передать Украине истребители, которые им необходимы. Так что тренировки пилотов уже начались. Это первая вещь, которую нужно было сделать", – сказал он.
Боррель выразил надежду, что F-16 в скором времени будут доставлены в Украину.
В то же время Игнат заявил, что "еще ничего не началось".
Отвечая на вопрос, известны ли сроки, когда тренировки таки начнутся, он сказал "Нет, но вот-вот".
- 20 мая 2023 года стало известно, что президент США Джо Байден отказался от своих предварительных возражений против предоставления Украине истребителей F-16.
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