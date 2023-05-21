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Зеленский назвал F-16 решенным вопросом: У нас будут самолеты

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 14:58
Зеленский назвал F-16 решенным вопросом: У нас будут самолеты - Фото
Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский заявил, что передача Украине самолетов F-16 – это решенный вопрос. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита G7 в Японии.

"У нас уже есть понимание, с какими государствами мы работаем. Мы работали еще до того, как у нас разблокировался механизм обучения на F-16. То есть у нас будут самолеты", – сказал Зеленский.

Он добавил, что не знает ни количество этих самолетов, ни временных рамок для их получения.

"Я не могу сказать, сколько нам удастся получить самолеты. Не могу сказать, когда это будет", – подчеркнул он.

Пока что Украина сосредоточена на подготовке летчиков.

"На сегодняшний день для нас открыта миссия тренировки – это первый шаг. Далее есть соответствующее количество месяцев для обучения наших пилотов. Мы будем работать над тем, чтобы это были люди максимально опытные, чтобы сократить процесс обучения", – сказал он.

Андрей Водяный
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Владимир Зеленскийвойнаf-16
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