RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський назвав F-16 вирішеним питанням: У нас будуть літаки

Этот материал также доступен на русском
21.05.2023, 14:58
Зеленський назвав F-16 вирішеним питанням: У нас будуть літаки - Фото
Фото: EPA

Президент Володимир Зеленський заявив, що передання Україні літаків F-16 – це вирішене питання. Про це він сказав на пресконференції після саміту G7 в Японії.

"У нас є вже розуміння, з якими державами ми працюємо. Ми працювали ще до того, як у нас розблокувався механізм навчання на F-16. Тобто в нас будуть літаки", – сказав Зеленський.

Він додав, що не знає ані про кількість цих літаків, ані про часові межі для їхнього отримання.

"Я не можу сказати, скільки нам вдасться отримати літаків. Не можу сказати, коли це буде", – наголосив він.

Поки що Україна зосереджена на підготовці льотчиків.

"На сьогодні для нас відкрита місія тренування – це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми працюватимемо над тим, щоб це були люди максимально досвідчені, щоб скоротити процес навчання", – сказав він.

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийвійнаF-16
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 