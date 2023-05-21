Зеленський назвав F-16 вирішеним питанням: У нас будуть літаки

Президент Володимир Зеленський заявив, що передання Україні літаків F-16 – це вирішене питання. Про це він сказав на пресконференції після саміту G7 в Японії.

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"У нас є вже розуміння, з якими державами ми працюємо. Ми працювали ще до того, як у нас розблокувався механізм навчання на F-16. Тобто в нас будуть літаки", – сказав Зеленський.

Він додав, що не знає ані про кількість цих літаків, ані про часові межі для їхнього отримання.

"Я не можу сказати, скільки нам вдасться отримати літаків. Не можу сказати, коли це буде", – наголосив він.

Поки що Україна зосереджена на підготовці льотчиків.

"На сьогодні для нас відкрита місія тренування – це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми працюватимемо над тим, щоб це були люди максимально досвідчені, щоб скоротити процес навчання", – сказав він.

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