Трамп хоче $1 млрд за постійне членство в Раді миру – Bloomberg

Президент США стане першим головою організації, а за членство в організації треба буде заплатити, пише Bloomberg

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / FRANCIS CHUNG)

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче щонайменше $1 млрд від країн, які хочуть отримати постійне місце в його Раді миру. Про це повідомив Bloomberg з посиланням на неназваного американського чиновника та проєкт статуту організації.

Згідно з документом, Дональд Трамп стане першим головою Ради миру та особисто вирішуватиме, кого запросити до неї. Рішення ухвалюватимуться більшістю голосів, водночас кожна держава-член матиме один голос, але всі рішення підлягатимуть обов’язковому схваленню голови.

Термін повноважень кожної держави-члена становитиме не більше трьох років із можливістю поновлення за рішенням голови. Водночас це обмеження не поширюватиметься на країни, які протягом першого року з моменту набрання чинності статуту внесуть понад $1 млрд готівкою до Ради миру.

Американський чиновник підтвердив Bloomberg, що країни зможуть приєднатися до організації безкоштовно, однак внесок у розмірі $1 млрд надаватиме статус постійного члена. За його словами, зібрані кошти планують використати безпосередньо для виконання мандату Ради миру щодо відбудови Гази.

У статуті Рада миру описується як "міжнародна організація, яка прагне сприяти стабільності, відновлювати надійне та законне управління, а також забезпечувати тривалий мир у районах, що постраждали від конфлікту або є під загрозою його виникнення". Організація стане офіційною після того, як із її статутом погодяться щонайменше три держави-члени.

Документ також передбачає, що Рада миру скликатиме засідання з правом голосування щонайменше раз на рік, а також у будь-який інший час і в будь-якому місці за рішенням голови. Порядок денний таких засідань підлягатиме затвердженню головою.

Окремо зазначено, що Дональд Трамп затверджуватиме офіційну печатку Ради миру, матиме право усувати держави-члени за умови вето двома третинами голосів та самостійно призначатиме наступника на посаду голови.