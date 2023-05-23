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Польша начала тренировать ВСУ на F-16. Игнат: Не знаю, что там у них за инфооперации

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 14:00
Польша начала тренировать ВСУ на F-16. Игнат: Не знаю, что там у них за инфооперации - Фото
Польский истребитель F-16 (Фото: ЕРА)

Глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече министров обороны ЕС в Брюсселе вновь высказался о том, что украинские пилоты начали обучаться на истребителях F-16, добавив, что тренировки проходят в некоторых странах, в частности в Польше.

"Я счастлив, что в конце концов тренировка пилотов на F-16 началась в нескольких странах. Это займет время", – сказал он.

Собеседник издания Укринформ в польском правительстве подтвердил слова Борреля, отметив, что "официальная информация на этот счет будет позже".

22 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net опроверг прозвучавшее вчера идентичное заявление главы евродипломатии, заявив, что "еще ничего не началось", но "вот-вот".

LIGA.net обратилась к нему сегодня, на фоне нового заявления Борреля и польского правительства.

"Еще не началось. Не знаю, что у них там при инфооперации", – ответил он.

  • 22 мая 2023 года представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что передача Украине F-16 – приоритет для США.
  • Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут первыми передать Украине F-16.

Читайте также: В Европе не исключают, что F-16 могут быть в Украине уже осенью – Politico

Милана Головань
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