Польша начала тренировать ВСУ на F-16. Игнат: Не знаю, что там у них за инфооперации

Глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече министров обороны ЕС в Брюсселе вновь высказался о том, что украинские пилоты начали обучаться на истребителях F-16, добавив, что тренировки проходят в некоторых странах, в частности в Польше.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я счастлив, что в конце концов тренировка пилотов на F-16 началась в нескольких странах. Это займет время", – сказал он.

Собеседник издания Укринформ в польском правительстве подтвердил слова Борреля, отметив, что "официальная информация на этот счет будет позже".

22 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net опроверг прозвучавшее вчера идентичное заявление главы евродипломатии, заявив, что "еще ничего не началось", но "вот-вот".

LIGA.net обратилась к нему сегодня, на фоне нового заявления Борреля и польского правительства.

"Еще не началось. Не знаю, что у них там при инфооперации", – ответил он.

22 мая 2023 года представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что передача Украине F-16 – приоритет для США.

Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут первыми передать Украине F-16.

Читайте также: В Европе не исключают, что F-16 могут быть в Украине уже осенью – Politico

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.