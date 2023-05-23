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Польща почала тренувати ЗСУ на F-16. Ігнат: Не знаю, що там у них за інфооперації

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23.05.2023, 14:00
Польща почала тренувати ЗСУ на F-16. Ігнат: Не знаю, що там у них за інфооперації - Фото
Польський винищувач F-16 (Фото: ЕРА)

Глава євродипломатії Жозеп Боррель на зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі знову висловився про те, що українські пілоти почали навчатися на винищувачах F-16, додавши, що тренування відбуваються у деяких країнах, зокрема у Польщі.

"Я щасливий, що врешті-решт тренування пілотів на F-16 розпочалось у кількох країнах. Це займе час", – сказав він.

Співрозмовник видання Укрінформ у польському уряді підтвердив слова Борреля, зазначивши, що "офіційна інформація щодо цього буде згодом".

22 травня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net спростував ідентичну заяву глави євродипломатії, яка пролунала від нього вчора, заявивши, що "ще нічого не почалося", але "от-от".

LIGA.net звернулася до нього сьогодні, на тлі нової заяви Борреля та польського уряду.

"Ще не почалося. Не знаю, що в них там за інфооперації", – відповів він.

  • 22 травня 2023 року речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що передання Україні F-16 – пріоритет для США.
  • Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Нідерланди можуть першими передати Україні F-16.

Читайте також: У Європі не виключають, що F-16 можуть бути в Україні вже восени – Politico

Мілана Головань
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літаквійнаавіаціявинищувачЮрій ІгнатF-16
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