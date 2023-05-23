У Європі не виключають, що F-16 можуть бути в Україні вже восени – Politico

Україна, ймовірно, може отримати винищувачі F-16 вже восени 2023 року. Про це повідомляє Politico з посиланням на співрозмовників у сфері оборони та дипломатії у Європі.

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Відповідаючи на запитання, чи реально Україні отримати бажані бойові літаки восени, високопосадовець у сфері оборони у центральній Європі сказав: "Я думаю, що так".

Один з топдипломатів зі східної Європи, якому кореспонденти Politico поставили те саме питання, відповів: "Чому б ні?"

Раніше міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що для доставляння літаків F-16 знадобиться "у найкращому разі кілька місяців". До цього, за його словами, необхідно опрацювати низку деталей.

23 травня голова євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що тренування українських пілотів на винищувачах F-16 нібито вже розпочалися. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net спростував цю інформацію.

спростував цю інформацію. У Міноборони Данії сподіваються на створення до 1 липня "конкретного проєкту" щодо навчання ЗСУ на F-16.

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