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В Европе не исключают, что F-16 могут быть в Украине уже осенью – Politico

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 09:38
В Европе не исключают, что F-16 могут быть в Украине уже осенью – Politico - Фото
Истребитель F-16 (Фото: ЕРА)

Украина, вероятно, может получить истребители F-16 уже осенью 2023 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собеседников в сфере обороны и дипломатии в Европе.

Отвечая на вопрос, реально ли Украине получить желаемые боевые самолеты осенью, высокопоставленный чиновник в сфере обороны в центральной Европе сказал: "Я думаю, что да".

Один из топ-дипломатов из восточной Европы, которому корреспонденты Politico задали тот же вопрос, ответил: "Почему бы нет?"

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что для доставки самолетов F-16 понадобится "в лучшем случае несколько месяцев". До этого, по его словам, необходимо проработать ряд деталей.

  • 23 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 якобы уже начались. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net опроверг эту информацию.
  • В Минобороны Дании надеются на создание до 1 июля "конкретного проекта" по обучению ВСУ на F-16.

Читайте также: США назвали приоритетом поставки F-16 в Украину

Милана Головань
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