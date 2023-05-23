"В лучшем случае несколько месяцев". ВВС США назвали сроки поставок F-16 в Украину

Для доставки самолетов F-16 в Украину понадобится "в лучшем случае несколько месяцев". Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, передает CNN.

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Как отмечается, американское руководство предоставило мало подробностей о плане оснащения Воздушных сил Украины многоцелевыми самолетами после того, как президент США Джо Байден объявил 19 мая, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских летчиков.

Например, остаются открытыми вопросы, кто предоставит самолеты, где будет происходить обучение.

Как отмечается, инструкторы США примут участие в учениях вместе с союзниками и партнерами.

"Есть много открытых возможностей, включая наших партнеров", – сказал Кендалл.

Глава ВВС США сказал, что пройдет как минимум несколько месяцев, прежде чем Украина сможет эксплуатировать F-16, необходимо проработать ряд деталей.

"Мы ни при каких обстоятельствах не планируем передавать F-16 или другие западные истребители в значительном количестве в распоряжение ВВС Украины менее чем через несколько месяцев", — сказал Кендалл.

Подчеркивается, что это относительно короткие сроки, поскольку, по словам представителя ВВС, в США обычно требуется более двух лет, чтобы обучить нового американского летчика работе с этим самолетом.

Даже курс повышения квалификации для пилота F-16, который на какое-то время перестал летать на самолете, может занять до пяти месяцев.

Кендалл объяснил внезапный согласие администрации Байдена передать Украине самолеты тем, что пришло время начать подготовку украинских вооруженных сил к будущему.

"Украина останется независимым государством, которому потребуется полный набор военных возможностей для удовлетворения своих нужд, и поэтому пришло время начать думать о том, как эти вооруженные силы могут выглядеть и что они будут включать в себя в долгосрочной перспективе", – сказал Кендалл.

22 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 якобы уже начались. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net опроверг эту информацию.

опроверг эту информацию. В Минобороны Дании надеются на создание до 1 июля "конкретного проекта" по обучению ВСУ на F-16.

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