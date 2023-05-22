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F-16 не изменят ситуацию в войне "кардинально", но в среднесрочной перспективе – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 22:11
F-16 не изменят ситуацию в войне
Истребитель F-16 (Фото: Википедия)

Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что передача Украине истребителей F-16 важна в среднесрочной перспективе, однако не сможет кардинально изменить ситуацию в войне России против Украины. Об этом сообщил Голос Америки со ссылкой на слова чиновника.

Кендалл отметил, что передача F-16 "создаст промежуточные возможности, которых у украинцев пока нет, но не это изменит ситуацию кардинально".

По его мнению, пока авиационная сила не являлась решающим фактором в войне. Чиновник также отметил эффективность систем противовоздушной обороны.

"F-16 помогут украинцам, но не изменят баланс коренным образом", – сказал он.

Кендалл заметил, что для передачи истребителей нужно выяснить много деталей, поэтому на этот процесс "в лучшем случае уйдет несколько месяцев ".

По словам чиновника, Соединенные Штаты не начали передачу истребителей F-16 ранее, потому что в военной помощи США для Украины "были другие значительно более высокие приоритеты".

"Думаю, рационально было принять это решение сейчас... думаю, мы должны начать думать заранее на более длинную перспективу", – отметил Кендалл.

  • 21 мая 2023 года президент США Байден официально сообщил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.
  • 22 мая в МИД Нидерландов сообщили, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется в ближайшее время.

Читайте также: Байден ответил на заявление России о "колоссальном риске" от поставки F-16: Для них – да

Артём Джерипа
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