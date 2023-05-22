F-16 не змінять ситуацію у війні "кардинально", лише у середньостроковій перспективі – Пентагон

Міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що передача Україні винищувачів F-16 є важливою в середньостроковій перспективі, проте не зможе кардинально змінити ситуацію у війні Росії проти України. Про це повідомив Голос Америки з посиланням на слова урядовця.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Кендалл зазначив, що передача F-16 "створить проміжні можливості, яких українці наразі не мають, але не це змінить ситуацію кардинально".

На його думку, поки авіаційна сила не була вирішальним фактором у війні. Чиновник також відзначив ефективність систем протиповітряної оборони.

"F-16 допоможуть українцям, але не змінять баланс докорінно", – сказав він.

Кендалл зауважив, що для передачі винищувачів потрібно з'ясувати багато деталей, тому на цей процес "в найкращому випадку піде декілька місяців".

За словами посадовця, Сполучені Штати не почали передачу винищувачів F-16 раніше тому, що у військовій допомозі США для України "були інші значно вищі пріоритети".

"Гадаю, раціонально було прийняти це рішення зараз ... гадаю, ми маємо почати думати наперед на довшу перспективу", – зазначив Кендалл.

21 травня 2023 року президент США Байден офіційно повідомив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.

22 травня у МЗС Нідерландів повідомили, що навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться найближчим часом.

Читайте також: Байден відповів на заяву Росії про "колосальний ризик" від постачання F-16: Для них – так

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.