Байден відповів на заяву Росії про колосальний ризик від F-16: Для них – так

Президент США Джо Байден заявив, що винищувачі F-16 дозволять Україні завдавати ударів туди, куди зараз вона не дістає, але тільки на власній території. Про це він сказав на пресконференції після саміту G7 у Японії.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"У мене є тверда гарантія від Зеленського, що вони не використовуватимуть їх для того, щоб зайти на географічну територію Росії. Але де б не були російські війська на території України, вони можуть їх використовувати", – сказав президент США.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи згоден він із заявою МЗС Росії про колосальні ризики, пов'язані з постачанням F-16, Байден сказав: "Для них – так".

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.