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Байден відповів на заяву Росії про колосальний ризик від F-16: Для них – так

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21.05.2023, 13:55
Байден відповів на заяву Росії про колосальний ризик від F-16: Для них – так - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявив, що винищувачі F-16 дозволять Україні завдавати ударів туди, куди зараз вона не дістає, але тільки на власній території. Про це він сказав на пресконференції після саміту G7 у Японії.

"У мене є тверда гарантія від Зеленського, що вони не використовуватимуть їх для того, щоб зайти на географічну територію Росії. Але де б не були російські війська на території України, вони можуть їх використовувати", – сказав президент США.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи згоден він із заявою МЗС Росії про колосальні ризики, пов'язані з постачанням F-16, Байден сказав: "Для них – так".

Андрій Водяний
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Джо БайденвійнаF-16
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