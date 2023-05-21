Байден відповів на заяву Росії про колосальний ризик від F-16: Для них – так
21.05.2023, 13:55
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден заявив, що винищувачі F-16 дозволять Україні завдавати ударів туди, куди зараз вона не дістає, але тільки на власній території. Про це він сказав на пресконференції після саміту G7 у Японії.
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"У мене є тверда гарантія від Зеленського, що вони не використовуватимуть їх для того, щоб зайти на географічну територію Росії. Але де б не були російські війська на території України, вони можуть їх використовувати", – сказав президент США.
Відповідаючи на запитання журналістки, чи згоден він із заявою МЗС Росії про колосальні ризики, пов'язані з постачанням F-16, Байден сказав: "Для них – так".
- Байден у неділю офіційно підтвердив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.
- Україна сподівається отримати F-16 не пізніше осені й розраховує на кілька десятків літаків.
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