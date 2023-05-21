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Байден ответил на заявление России о колоссальном риске от F-16: Для них – да

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 13:55
Байден ответил на заявление России о колоссальном риске от F-16: Для них – да - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что истребители F-16 позволят Украине наносить удары туда, куда сейчас она не достает, но только на собственной территории. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита G7 в Японии.

"У меня есть твердая гарантия от Зеленского, что они не будут использовать их для того, чтобы зайти на географическую территорию России. Но где бы ни были российские войска на территории Украины, они могут их использовать", – сказал президент США.

Отвечая на вопрос журналистки, согласен ли он с заявлением МИД России о колоссальных рисках, связанных с поставками F-16, Байден сказал: "Для них – да".

Андрей Водяный
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войнаf-16джо байден
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