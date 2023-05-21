Байден ответил на заявление России о колоссальном риске от F-16: Для них – да
21.05.2023, 13:55
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден заявил, что истребители F-16 позволят Украине наносить удары туда, куда сейчас она не достает, но только на собственной территории. Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита G7 в Японии.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"У меня есть твердая гарантия от Зеленского, что они не будут использовать их для того, чтобы зайти на географическую территорию России. Но где бы ни были российские войска на территории Украины, они могут их использовать", – сказал президент США.
Отвечая на вопрос журналистки, согласен ли он с заявлением МИД России о колоссальных рисках, связанных с поставками F-16, Байден сказал: "Для них – да".
- Байден в воскресенье официально подтвердил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.
- Украина надеется получить F-16 не позднее осени и рассчитывает на несколько десятков самолетов.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии