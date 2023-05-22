Навчання українських пілотів F-16 розпочнеться найближчим часом – МЗС Нідерландів
Навчання українських льотчиків-винищувачів польотам на F-16 розпочнеться найближчим часом. Про це сказав міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, повідомляє RTL Nieuws.
Як зазначається, глава МЗС Нідерландів поки що відмовився назвати конкретну дату початку підготовки та термін навчання українських льотчиків польотам на F-16, але, за його словами, це має статися "дуже швидко".
Гукстра також не став уточнювати, в якій саме країні – у Нідерландах, Данії, Норвегії, Бельгії чи іншій країні проводитиметься це навчання.
"Завжди було так, що після того, як ми ухвалювали принципове рішення, ми зазвичай дуже швидко починали діяти", – сказав він.
- 15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку 2023 року розпочне навчання українських бойових пілотів. Наступного дня Франція, Велика Британія та Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".
- 19 травня США схвалили навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- 20 травня стало відомо, що президент США Джо Байден погодився на надання Україні винищувачів F-16.
- 21 травня офіційно Байден підтвердив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16. Україна сподівається отримати F-16 не пізніше осені та розраховує на кілька десятків літаків.
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