Навчання українських пілотів F-16 розпочнеться найближчим часом – МЗС Нідерландів

Навчання українських льотчиків-винищувачів польотам на F-16 розпочнеться найближчим часом. Про це сказав міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, повідомляє RTL Nieuws.

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Як зазначається, глава МЗС Нідерландів поки що відмовився назвати конкретну дату початку підготовки та термін навчання українських льотчиків польотам на F-16, але, за його словами, це має статися "дуже швидко".

Гукстра також не став уточнювати, в якій саме країні – у Нідерландах, Данії, Норвегії, Бельгії чи іншій країні проводитиметься це навчання.

"Завжди було так, що після того, як ми ухвалювали принципове рішення, ми зазвичай дуже швидко починали діяти", – сказав він.

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