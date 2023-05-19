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Байден підтримав тренування українських військових на F-16 – CNN

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19.05.2023, 18:00
Байден підтримав тренування українських військових на F-16 – CNN - Фото
Джо Байден (Фото: ЕРА)

США підтримуватимуть спільні навчання українських військових на літаках п'ятого покоління, включаючи винищувачі F-16. Про це американський президент Джо Байден сказав лідерам G7 на саміті у Хіросімі, передає журналістка CNN у Twitter з посиланням на співрозмовника у Білому домі.

Планується, що навчання, ймовірно, відбудеться виключно у Європі, але буде залучено американський персонал.

"Оскільки навчання відбуватимуться протягом наступних місяців, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли насправді надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", – передав слова Байдена американський чиновник.

Попередньо відомо, що тренування займуть кілька місяців.

  • Оцінка ВПС США: Українців можна навчити літати на F-16 за чотири місяці.
  • 10 травня 2023 року президент Чехії заявив, що союзники не дають Україні F-16 нібито через побоювання, що секретні деталі літаків зможуть захопити росіяни.
  • Німеччина вважає позитивом створення коаліції союзників з F-16 для ЗСУ, але участі у ній не братиме.

Читайте також: CNN: У Байдена дали зрозуміти Європі, що дозволять передати Україні F-16, якщо союзники вирішать

Мілана Головань
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Джо БайденвійнаавіаціянавчаннявинищувачF-16
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