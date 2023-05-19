Байден одобрил тренировки украинских военных на F-16 — топ-чиновник США для CNN
США будут поддерживать совместное обучение украинских военных на самолетах пятого поколения, включая истребители F-16. Об этом американский президент Джо Байден сказал лидерам G7 на саммите в Хиросиме, передает журналистка CNN в Twitter со ссылкой на собеседника в Белом доме.
Планируется, что обучение, вероятно, пройдет исключительно в Европе, но будет привлечен американский персонал.
"Поскольку обучение будет проходить в течение следующих месяцев, наша коалиция участвующих в этих усилиях стран решит, когда на самом деле предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", – передал слова Байдена американский чиновник.
Предварительно известно, что тренировки займут несколько месяцев.
Оценка ВВС США: Украинцев можно научить летать на F-16 за четыре месяца.
10 мая 2023 года президент Чехии заявил, что союзники не дают Украине F-16 якобы из-за опасений, что секретные детали самолетов смогут захватить россияне.
Германия считает позитивом создание коалиции союзников по F-16 для ВСУ, но участвовать в ней не будет.
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