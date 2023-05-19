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Байден одобрил тренировки украинских военных на F-16 — топ-чиновник США для CNN

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 18:00
Байден одобрил тренировки украинских военных на F-16 — топ-чиновник США для CNN - Фото
Джо Байден (Фото: ЕРА)

США будут поддерживать совместное обучение украинских военных на самолетах пятого поколения, включая истребители F-16. Об этом американский президент Джо Байден сказал лидерам G7 на саммите в Хиросиме, передает журналистка CNN в Twitter со ссылкой на собеседника в Белом доме.

Планируется, что обучение, вероятно, пройдет исключительно в Европе, но будет привлечен американский персонал.

"Поскольку обучение будет проходить в течение следующих месяцев, наша коалиция участвующих в этих усилиях стран решит, когда на самом деле предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", – передал слова Байдена американский чиновник.

Предварительно известно, что тренировки займут несколько месяцев.

  • Оценка ВВС США: Украинцев можно научить летать на F-16 за четыре месяца.

  • 10 мая 2023 года президент Чехии заявил, что союзники не дают Украине F-16 якобы из-за опасений, что секретные детали самолетов смогут захватить россияне.

  • Германия считает позитивом создание коалиции союзников по F-16 для ВСУ, но участвовать в ней не будет.

Читайте также: CNN: У Байдена дали понять Европе, что разрешат передать Украине F-16, если союзники решат

Милана Головань
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