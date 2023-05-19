Оцінка ВПС США: Українців можна навчити літати на F-16 за чотири місяці – Yahoo News

Журналісти отримали відгук Військово-повітряних сил США щодо українських льотчиків, яких тестували протягом двох тижнів на авіасимуляторі на авіабазі США. Як зазначається, результати перевершили очікування Пентагону, висновок – льотчиків з України можна навчити використання F-16 за чотири місяці. Видання Yahoo News опублікувало pdf-документ з ексклюзивною оцінкою ВПС США двох українських льотчиків.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначається, у документі з внутрішньою оцінкою ВПС США робиться висновок, що для навчання українських пілотів управління американськими винищувачами F-16 буде потрібно лише чотири місяці – набагато менше часу, ніж період, який неодноразово називали представники Пентагону.

Повідомляється, що документ, який був переданий ряду союзників у НАТО, які літають на F-16, містить детальну оцінку, проведену наприкінці лютого – на початку березня 2023 року на авіабазі Морріс Національної гвардії в Тусоні, штат Арізона, де базується 162 дивізія ВПС США.

Читайте також: Український військовий льотчик Ростислав Лазаренко здійснив 300 бойових вильотів – це рекорд ЗСУ

Двоє українських льотчиків, один з яких мав кваліфікацію на МіГ-29, а інший — на Су-27, за оцінкою, не проходили формальної підготовки з F-16. Вони пройшли коротке ознайомлення та були протестовані на авіасимуляторі, провівши дев'ять занять загальною тривалістю 11,5 години.

Українців оцінювали чотири досвідчені інструктори ВПС США, кожен з яких налітав тисячі годин на F-16.

Повідомляється, що українські льотчики змогли виконати низку технічних маневрів у змодельованих ними умовах, таких як посадка літака після відмови двигуна внаслідок аварії.

Обидва льотчики також могли "виконувати імітаційні атаки на основі параметрів, переданих під час польоту на симуляторі".

Читайте також: "Привид Вінниці". Karaya – про свій позивний, катапультування та тактику: відео

Основною проблемою навчання був англійський інтерфейс авіоніки F-16, хоча протягом двох тижнів в обох українських льотчиків спостерігалося "помітне покращення володіння англійською мовою".

Також льотчики Су-27 та МіГ-29 не були знайомі з польотами стандартних американських груп літаків, оскільки були навчені радянській тактиці.

У підсумку в оцінці робиться висновок – з огляду на нинішній набір навичок, продемонстрований льотчиками ВПС України, чотири місяці – це реалістичний термін навчання.

Читайте також: Український льотчик "Джус" хоче воювати на F-16: Потрібна не лише якість, а й кількість

Читайте також: NYT пише, що США не дають добро на тренування льотчиків на F-16. ЗСУ: Робота триває

Британія, Нідерланди, Польща та Бельгія готові навчати бойових пілотів України.

10 травня 2023 року президент Чехії заявив, що союзники не дають Україні F-16 нібито через побоювання, що секретні деталі літаків зможуть захопити росіяни.

Німеччина вважає позитивом створення коаліції союзників з F-16 для ЗСУ, але брати участь у ній не буде.

Читайте також: Як Україна будує авіакоаліцію і чому сумніваються США: чотири фактори на шляху до F-16

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.