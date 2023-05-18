NYT пише, що Вашингтон нібито не дає добро на тренування льотчиків на F-16. ЗСУ: Робота триває

Американська газета The New York Times із посиланням на анонімного "високопоставленого українського чиновника" написала, що адміністрація США поки що не дає добро навіть на тренування українських льотчиків на винищувачах F-16, які хоче отримати від союзників Україна. У Повітряних силах ЗСУ запевнили, що робота в цьому напрямку триває.

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Без ліцензії від влади США на реекспорт Сили оборони не зможуть отримати літаки американського виробництва. Аналогічна ситуація була раніше з танками Leopard: Польща та інші союзники Києва готові були передати їх, але Берлін увесь 2022-й стопорив процес, проте на початку 2023-го все дозволив.

Білий дім не раз побічно і прямо відкидав можливість відправлення F-16 ВПС США, але не виключав схвалення передачі винищувачів третьою стороною.

Видання нагадало, що кілька євросоюзників готові передати свої F-16 ПС ЗСУ, але Вашингтон, "як і раніше, не переконаний у тому, що Україні потрібні ці дорогі літаки".

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"Скептицизм Вашингтона настільки глибокий, що пілотам Києва поки що не дозволяється навіть тренуватися на F-16, що належать європейським державам", – передає NYT слова "українського чиновника, який говорив на умовах анонімності щодо делікатного дипломатичного питання".

Офіційний представник командування ЗС ЗСУ Юрій Ігнат на запит LIGA.net про коментар скептично оцінив висловлювання "аноніма з України", наголосивши, що "ми йдемо своїм шляхом, робота триває".

З іншого боку Атлантики "високопоставлений американський чиновник", як пише газета, заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена все ще не хоче відправляти Україні свої F-16, "частково тому, що багатомільйонна ціна літака поглине занадто велику частину котла військового фінансування, який і без того виснажується".

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Натомість, за словами представника США, Вашингтон більше турбує прискорення доставлення інших американських озброєнь до України до моменту контрнаступу, "і що в будь-якому разі літаки не долетять до поля бою як мінімум протягом декількох місяців; ймовірно, через багато часу після цього контрнаступу".

Раніше Байден говорив, що обговорення передачі F-16 слід відкласти до закінчення війни.

Міністр оборони Олексій Резніков раніше пояснював, що західні союзники не дають Україні винищувачі з прагматичних причин. Глава МЗС Дмитро Кулеба в кінці квітня казав, що немає жодних аргументів, чому не дають F-16. За його словами, льотчикам уже треба вчитися.

Британія, Нідерланди, Польща та Бельгія готові навчати бойових пілотів України.

10 травня 2023 року президент Чехії заявив, що союзники не дають Україні F-16 нібито через побоювання, що секретні деталі літаків зможуть захопити росіяни.

Німеччина вважає позитивом створення коаліції союзників з F-16 для ЗСУ, але брати участь у ній не буде.

Глава ВПС Британії сер Найтон побоюється, що навчання льотчиків ЗСУ завадить темпам навчання британців.

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