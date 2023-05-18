NYT пишет, что США не дают добро на тренировки летчиков на F-16. ВСУ: Работа продолжается
Американская газета The New York Times со ссылкой на анонимного "высокопоставленного украинского чиновника" написала, что администрация США пока что не дает добро даже на тренировки украинских летчиков на истребителях F-16, которые хочет получить от союзников Украина. В Воздушных силах ВСУ заверили, что работа в этом направлении продолжается.
Без лицензии от властей США на реэкспорт Силы обороны не смогут получить самолеты американского производства. Аналогичная ситуация была ранее с танками Leopard: Польша и другие союзники Киева готовы были передать их, но Берлин весь 2022 год стопорил процесс, однако в начале 2023-го все разрешил.
Белый дом не раз косвенно и прямо отвергал возможность отправки F-16 ВВС США, но не исключал одобрения передачи истребителей третьей стороной.
Издание напомнило, что несколько евросоюзников готовы передать свои F-16 ВС ВСУ, но Вашингтон "по-прежнему не убежден в том, что Украине нужны эти дорогие самолеты".
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"Скептицизм Вашингтона настолько глубок, что пилотам Киева пока не разрешается даже тренироваться на F-16, принадлежащих европейским государствам", – передает NYT слова "украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности о деликатном дипломатическом вопросе".
Официальный представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат по запросу LIGA.net о комментарии скептически оценил высказывания "анонима из Украины", подчеркнув, что "мы идем своим путем, работа продолжается".
С другой стороны Атлантики "высокопоставленный американский чиновник", как пишет газета, заявил, что администрация президента США Джо Байдена все еще не хочет отправлять Украине свои F-16, "отчасти потому, что многомиллионная цена самолета поглотит слишком большую часть и без того истощающегося котла военного финансирования".
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Вместо этого, по словам представителя США, Вашингтон больше заботит ускорение доставки других американских вооружений в Украину к моменту контрнаступления, "и что в любом случае самолеты не долетят до поля боя как минимум в течение нескольких месяцев; предположительно, спустя много времени после этого контрнаступления".
Ранее у Байдена говорили, что обсуждение передачи F-16 следует отложить до окончания войны.
Министр обороны Алексей Резников ранее объяснял, что западные союзники не дают Украине истребители по прагматичным причинам. Глава МИД Дмитрий Кулеба в конце апреля говорил, что нет никаких аргументов, почему не дают F-16. По его словам, летчикам уже нужно учиться.
- Британия, Нидерланды, Польша и Бельгия готовы обучать боевых пилотов Украины.
- 10 мая 2023 года президент Чехии заявил, что союзники не дают Украине F-16 якобы из-за опасений, что секретные детали самолетов смогут захватить россияне.
- Германия считает позитивом создание коалиции союзников по F-16 для ВСУ, но участвовать в ней не будет.
- Глава ВВС Британии сэр Найтон опасается, что обучение летчиков ВСУ помешает темпам обучения британцев.
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