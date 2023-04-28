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LIGA.net спросила посла США об F-16. Ответила, что дают все необходимое, когда нужно

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 11:40
LIGA.net спросила посла США об F-16. Ответила, что дают все необходимое, когда нужно - Фото
Бриджит Бринк, Посол США в Украине (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Посол США в Украине Бриджит Бринк не дала конкретного ответа журналистке LIGA.net о поставках истребителей F-16 Украине. Однако заверила, что США дают все нужное, когда это необходимо.

Журналистка LIGA.net спросила, какие причины у разной риторики США и Украины о необходимости поставок F-16: Киев говорит, что они нужны, Вашингтон – что пока не время.    

"Я не могу сказать что-то конкретное о вашем вопросе. Но я могу сказать, что мы работаем с украинскими партнерами рука об руку каждый день и каждый час. Чтобы помочь им получить то, что им нужно на поле боя. И когда им это необходимо. Мы делаем это с самого начала войны и будем продолжать", –  ответила Бринк.

26 марта помощница главы Пентагона Селеста Валландер заявила на слушаниях в армейском комитете Палаты представителей, что западные самолеты стоят "где-то восьмыми" в списке приоритетов украинских нужд.

"Поэтому мы сосредоточили ресурсы на возможностях самого высокого приоритета – артиллерии, бронетехнике, ПВО", –  сказала она.

Однако на необходимости поставок F-16 настаивают украинские Воздушные силы. Эти самолеты нужны, чтобы окончательно "сложился пазл перспективной украинской ПВО", подчеркивал командующий ВС Николай Олещук 21 апреля –  в день последнего заседания коалиции Рамштайн.

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Марко Сировой, Уляна Букатюк
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