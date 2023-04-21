Рамштайн. Милли об F-16: Решено делать ставку на ПВО и ПРО
В вопросе укрепления контроля Украины над ее воздушным пространством решено сосредоточиться на усилении системы противовоздушной обороны, а не на подготовке пилотов для F-16, что заняло бы больше времени. Об этом на брифинге по итогам встречи в формате "Рамштайн" заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что решение о предоставлении Украине истребителей – это политическое решение, которое принимает политическое руководство.
"Но, конечно, мы говорим о контроле над воздушным пространством. Каким образом осуществлять этот контроль. Собственно, это один из вариантов. И поэтому сейчас мы фактически делаем ставку на мощные системы ПВО, ПРО и тому подобное для того, чтобы предотвратить атаки России", – сказал он.
По его словам, РФ сейчас более осторожно использует ракеты, потому что понимает — на территории Украины могут быть размещены эффективные системы ПВО.
Милли отметил, что, учитывая время, которое может занять подготовка пилотов для F-16, более рационально сосредоточиться на усилении ПВО.
- По словам главы Минобороны Алексея Резникова, Киев ожидает от союзников усиления украинской ПВО, в частности продвижения в вопросе предоставления западных истребителей.
- Министр обороны США Ллойд Остин по итогам Рамштайна сказал, что участники встречи решили увеличивать военную мощь Украины, что "действительно даст ВСУ преимущество на поле боя".
Комментарии