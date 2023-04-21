Рамштайн. Милли об F-16: Решено делать ставку на ПВО и ПРО

В вопросе укрепления контроля Украины над ее воздушным пространством решено сосредоточиться на усилении системы противовоздушной обороны, а не на подготовке пилотов для F-16, что заняло бы больше времени. Об этом на брифинге по итогам встречи в формате "Рамштайн" заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Милли отметил, что решение о предоставлении Украине истребителей – это политическое решение, которое принимает политическое руководство.

"Но, конечно, мы говорим о контроле над воздушным пространством. Каким образом осуществлять этот контроль. Собственно, это один из вариантов. И поэтому сейчас мы фактически делаем ставку на мощные системы ПВО, ПРО и тому подобное для того, чтобы предотвратить атаки России", – сказал он.

По его словам, РФ сейчас более осторожно использует ракеты, потому что понимает — на территории Украины могут быть размещены эффективные системы ПВО.

Милли отметил, что, учитывая время, которое может занять подготовка пилотов для F-16, более рационально сосредоточиться на усилении ПВО.

По словам главы Минобороны Алексея Резникова, Киев ожидает от союзников усиления украинской ПВО, в частности продвижения в вопросе предоставления западных истребителей.

Министр обороны США Ллойд Остин по итогам Рамштайна сказал, что участники встречи решили увеличивать военную мощь Украины, что "действительно даст ВСУ преимущество на поле боя".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.