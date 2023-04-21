Сегодня ключевой "Рамштайн", Резников встретился с главой Пентагона: что на повестке дня

21 апреля в Германии состоится очередная встреча военных союзников Украины в формате "Рамштайн", министр обороны Алексей Резников уже встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Киев ожидает от союзников продвижения по вопросу предоставления западных истребителей и ПВО.

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Министры обороны стран, поддерживающих Украину, соберутся на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии уже в одиннадцатый раз.

Первая такая встреча состоялась почти год назад – 26 апреля 2022 года. Тогда для помощи Вооруженным Силам Украины впервые собрались представители оборонных ведомств более 40 стран мира, включая всех членов НАТО.

Заседание возглавит министр обороны США Остин.

Планируется обсуждение вопроса усиления системы противовоздушной обороны Украины, одним из элементов которой является боевая авиация. Украина в свою очередь долгое время призывает западных союзников предоставить ей истребители типа F-16, поскольку они обладают рядом преимуществ над другими типами платформ и помогут получить преимущество ВСУ в воздухе.

По словам Резникова, приоритеты для Украины остаются неизменными, и самым важным из них является потребность ВСУ в современной боевой авиации.

"Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужны истребители в стиле НАТО", – сказал он.

Кроме этого, Украина нуждается в бронетехнике, артиллерийских снарядах калибра 155 мм, средствах радиоэлектронной борьбы, дронах и антидроновых средствах.

17 апреля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от "Рамштайна" принятия основательных решений, отвечающих амбициозным перспективам Сил обороны на поле боя.

Предыдущая встреча в формате Рамштайн прошла по видеосвязи 15 марта 2023 года. Резников заявил, что Рамштайн-10 "внушает оптимизм" – формируется "бронированный кулак", обещаны боеприпасы и усиление украинской ПВО.

20 апреля накануне "Рамштайна" в Киев прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Мілана Головань

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