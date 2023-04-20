Эстония передает ВСУ 155-мм снаряды. На Рамштайне спросит Резникова, как еще помочь

Эстонское правительство 20 апреля приняло решение прислать Украине 155-мм снаряды в рамках инициативы ЕС по поставке ВСУ миллиона боеприпасов. Об этом сообщило эстонское министерство обороны.

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В ведомстве также отметили, что передадут одновременно приборы ночного видения и патроны к стрелковому оружию.

В свою очередь глава Минобороны Ханно Певкур заявил, что более подробно о помощи для Украины будет обсуждасться с украинским министром обороны Алексеем Резниковым во время встречи Рамштайн-11, что пройдет 21 апреля в Германии.

СПРАВКА. Артиллерийские снаряды калибра 155 мм – это боеприпасы, которые используют страны-члены НАТО. Они являются универсальным стандартом и были взяты на вооружение в конце XX века. Считается, что эти боеприпасы достигают хорошего компромисса между дальностью и разрушительной силой, а использование только одного калибра упрощает логистику.

16 февраля 2023 г. Эстония предложила странам ЕС совместно инвестировать 4 млрд евро на закупку 1 млн боеприпасов для Украины.

8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

20 марта Евросоюз согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд. евро.

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Олег Васьків

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