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Эстония передает ВСУ 155-мм снаряды. На Рамштайне спросит Резникова, как еще помочь

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 20:44
Эстония передает ВСУ 155-мм снаряды. На Рамштайне спросит Резникова, как еще помочь - Фото
Эстония передаст Украине 155-мм боеприпасы (Фото: Минобороны Эстонии)

Эстонское правительство 20 апреля приняло решение прислать Украине 155-мм снаряды в рамках инициативы ЕС по поставке ВСУ миллиона боеприпасов. Об этом сообщило эстонское министерство обороны.

В ведомстве также отметили, что передадут одновременно приборы ночного видения и патроны к стрелковому оружию.

В свою очередь глава Минобороны Ханно Певкур заявил, что более подробно о помощи для Украины будет обсуждасться с украинским министром обороны Алексеем Резниковым во время встречи Рамштайн-11, что пройдет 21 апреля в Германии.

СПРАВКА. Артиллерийские снаряды калибра 155 мм – это боеприпасы, которые используют страны-члены НАТО. Они являются универсальным стандартом и были взяты на вооружение в конце XX века. Считается, что эти боеприпасы достигают хорошего компромисса между дальностью и разрушительной силой, а использование только одного калибра упрощает логистику.

Читайте также: Резников бьет тревогу: ВСУ нужно вчетверо больше снарядов, чем обещает Европа

Олег Васьків
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