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ЕС согласовал план закупок боеприпасов для Украины на €2 млрд

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 14:45
ЕС согласовал план закупок боеприпасов для Украины на €2 млрд - Фото
Флаг Евросоюза (Фото: pixabay.com)

Европейский Союз согласовал план закупок боеприпасов для Украины на €2 млрд. Об этом сообщает AFP.

8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов. 

По данным немецкого издания Handelsblatt, 23 марта на саммите Евросоюза будет рассмотрен вопрос предоставления Украине до конца 2023 года одного миллиона артиллерийских снарядов.

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Вадим Ребрина
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боеприпасы ЕС
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