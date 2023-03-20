ЕС согласовал план закупок боеприпасов для Украины на €2 млрд

Европейский Союз согласовал план закупок боеприпасов для Украины на €2 млрд. Об этом сообщает AFP.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

По данным немецкого издания Handelsblatt, 23 марта на саммите Евросоюза будет рассмотрен вопрос предоставления Украине до конца 2023 года одного миллиона артиллерийских снарядов.

новость дополняется

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.