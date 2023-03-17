На саммите ЕС рассмотрят вопрос отправки в Украину миллиона снарядов для артиллерии – СМИ

По данным немецкого издания Handelsblatt, 23 марта на саммите Евросоюза будет рассмотрен вопрос предоставления Украине до конца 2023 года одного миллиона артиллерийских снарядов. Издание ссылается на имеющийся у него проект выводов саммита.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание пишет, что несколько членов ЕС, включая страны Балтии, Польшу, Финляндию и Румынию, добиваются, чтобы до конца года Украина получила миллион артиллерийских снарядов.

Согласно тексту документа, в нем приветствуется "содействие немедленному обеспечению Украины боеприпасами, в том числе посредством совместных закупок, с целью обеспечения одного миллиона артиллерийских боеприпасов к концу 2023 года".

Издание отмечает, что документ еще не согласован окончательно, формулировки могут быть изменены.

По его информации, Франция выразила поддержку инициативе, Германия думает, но уже пообещала разместить "срочные" заказы на боеприпасы для Украины.

1 марта немецкое издание Spiegel сообщало, что Еврокомиссия хочет увеличить производство боеприпасов в Европе, что должно обеспечить не только снабжение Украины, но и пополнение запасов в странах Евросоюза.

Читайте также: Укроборонпром наладил производство снарядов 152 и 122 мм. Речь о тысячах единиц – СНБО

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.