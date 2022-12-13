UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Укроборонпром наладил производство снарядов 152 и 122 мм. Речь о тысячах единиц – СНБО

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 21:31
Укроборонпром наладил производство снарядов 152 и 122 мм. Речь о тысячах единиц – СНБО - Фото
Украинские снаряды (фото: Укроборонпром)

Украинская оборонная промышленность наладила производство артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм — речь идет о тысячах единиц. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на предприятиях Укроборонпрома налажено производство снарядов в промышленных масштабах. 

Он отметил, что речь идет о тысячах единиц боеприпасов. 

Данилов также заявил, что Украина наладила производство мин и других изделий, связанных с военным комплексом. 

Читайте также: Украина будет производить военную технику и тяжелое вооружение с НАТО – Укроборонпром 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
снаряды война укроборонпром артиллерия Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 