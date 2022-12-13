Укроборонпром наладил производство снарядов 152 и 122 мм. Речь о тысячах единиц – СНБО
13.12.2022, 21:31
Украинские снаряды (фото: Укроборонпром)
Украинская оборонная промышленность наладила производство артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм — речь идет о тысячах единиц. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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По его словам, на предприятиях Укроборонпрома налажено производство снарядов в промышленных масштабах.
Он отметил, что речь идет о тысячах единиц боеприпасов.
Данилов также заявил, что Украина наладила производство мин и других изделий, связанных с военным комплексом.
- В начале ноября 2022 года производство снарядов калибра 155 мм для современных артиллерийских платформ натовского стандарта в Украине пока не налаживают, говорил министр обороны Алексей Резников. Он заявил, что на предприятиях Укроборонпрома "налажено производство снарядов калибров 152 и 122 мм, а также 120 мм".
- 21 ноября Укроборонпром анонсировал "приветы" российским оккупантам в виде новых снарядов калибра 152 мм, а не поднятых со складов.
- Появились первые фото с новыми 152 мм снарядами, которые произведены на предприятиях Укроборонпрома.
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