Укроборонпром наладил производство снарядов 152 и 122 мм. Речь о тысячах единиц – СНБО

Украинская оборонная промышленность наладила производство артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм — речь идет о тысячах единиц. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на предприятиях Укроборонпрома налажено производство снарядов в промышленных масштабах.

Он отметил, что речь идет о тысячах единиц боеприпасов.

Данилов также заявил, что Украина наладила производство мин и других изделий, связанных с военным комплексом.

В начале ноября 2022 года производство снарядов калибра 155 мм для современных артиллерийских платформ натовского стандарта в Украине пока не налаживают, говорил министр обороны Алексей Резников. Он заявил, что на предприятиях Укроборонпрома "налажено производство снарядов калибров 152 и 122 мм, а также 120 мм".

21 ноября Укроборонпром анонсировал "приветы" российским оккупантам в виде новых снарядов калибра 152 мм, а не поднятых со складов.

Появились первые фото с новыми 152 мм снарядами, которые произведены на предприятиях Укроборонпрома.

Читайте также: Украина будет производить военную технику и тяжелое вооружение с НАТО – Укроборонпром

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.