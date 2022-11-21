UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Укроборонпром анонсировал "приветы" оккупантам в виде новых снарядов 152 мм – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 11:30
Укроборонпром анонсировал
Гиацинт-Б (скриншот из видео Радио Свобода)

Укроборонпром анонсировал "приветы" российским оккупантам в виде новых снарядов калибра 152 мм, а не поднятых со складов. Об этом написано в аккаунтах государственного концерна в соцсетях.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вот они, 152 мм нашей, украинской, ярости. Уже скоро по всей линии фронта. Ловите приветы, оккупанты! Приветов будет много", – написали там.

Фото: Укроборонпром

В начале ноября 2022 года производство снарядов калибра 155 мм для современных артиллерийских платформ натовского стандарта в Украине пока не налаживают, сказал министр обороны Алексей Резников: "Надеемся получать эту поддержку от партнеров".

Глава МО заявил тогда, что на предприятиях Укроборонпрома "налажено производство снарядов калибров 152 и 122 мм, а также 120 мм мин".

Читайте также: Рамштайн-7. Какое оружие получит Украина для войны зимой и защиты от российских ракет 

20 ноября глава волонтерского фонда "Повернись живим" Тарас Чмут сообщил в Twitter, что ситуация с минометами "кое-где критическая: те, что были, убиты по ресурсу или потеряны в боях, а новые поступают поштучно на бригады пятибатальонного состава".

Читайте также: Украина получила преимущество в артиллерии над оккупантами в Херсонской области – NYT

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
снаряды война укроборонпром артиллерия 152 мм
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 