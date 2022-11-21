Укроборонпром анонсировал "приветы" оккупантам в виде новых снарядов 152 мм – фото

Укроборонпром анонсировал "приветы" российским оккупантам в виде новых снарядов калибра 152 мм, а не поднятых со складов. Об этом написано в аккаунтах государственного концерна в соцсетях.

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"Вот они, 152 мм нашей, украинской, ярости. Уже скоро по всей линии фронта. Ловите приветы, оккупанты! Приветов будет много", – написали там.

В начале ноября 2022 года производство снарядов калибра 155 мм для современных артиллерийских платформ натовского стандарта в Украине пока не налаживают, сказал министр обороны Алексей Резников: "Надеемся получать эту поддержку от партнеров".

Глава МО заявил тогда, что на предприятиях Укроборонпрома "налажено производство снарядов калибров 152 и 122 мм, а также 120 мм мин".

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20 ноября глава волонтерского фонда "Повернись живим" Тарас Чмут сообщил в Twitter, что ситуация с минометами "кое-где критическая: те, что были, убиты по ресурсу или потеряны в боях, а новые поступают поштучно на бригады пятибатальонного состава".

Белый дом заявил осенью, что КНДР тайно поставляет России снаряды. В Госдепе обещают использовать все инструменты, чтобы помешать этому.

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Євген Пилипенко

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