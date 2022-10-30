Украина получила преимущество в артиллерии над оккупантами в Херсонской области – NYT
Благодаря западному оружию Украина получила преимущество в дальности и точности наведения артиллерии, ракет и беспилотников на херсонском направлении, пишет The New York Times со ссылкой на украинских командиров и военных аналитиков.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Издание указывает, что нынешняя ситуация резко контрастирует с тем, что было летом, когда Россия на каждый украинский снаряд могла выпустить десять.
Сейчас, по крайней мере, в Херсонской области стороны выпускают примерно одинаковое количество снарядов, но Украина способна бить не только дальше, чем Россия, но и точнее благодаря ракетам со спутниковым наведением и западным артиллерийским снарядам.
Один из военных, с которыми пообщался автор статьи, сказал, что комбинация высокоточных снарядов и использование беспилотников для наведения превращает обычную гаубицу в снайперскую винтовку. "Один выстрел – одно убийство", – цитирует его NYT.
"Мы можем их достать, а они нас – нет. У них нет такого оружия", – добавил другой военный, командир одной из артиллерийских батарей на херсонском направлении.
Снижение интенсивности российского огня также свидетельствует о нехватке боеприпасов. "Существует мнение, что российская армия бесконечна, но это миф. Интенсивность огня упала в три раза. Бороться с ними реально", – говорит военный.
Эта огневая мощь склонила чашу весов на юге в пользу Украины. Как долго российские войска смогут удержаться в Херсоне, остается открытым, пишет NYT.
- 29 октября стало известно, что оккупанты вывезли всю технику с аэродрома в Чернобаевке возле Херсона.
- По данным оперативного командования "Юг", войск РФ под Херсоном еще "очень много", в том числе и "элита".
Комментарии