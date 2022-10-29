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Оккупанты вывезли всю технику с аэродрома в Чернобаевке – спутниковые фото

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 12:45
Оккупанты вывезли всю технику с аэродрома в Чернобаевке – спутниковые фото - Фото
Фото: Satellogic

В аэропорту возле Чернобаевки Херсонской области не осталось россйской техники. Об этом свидетельствую спутниковые снимки Satellogic, которые опубликовали журналисты OSINT.

На снимках от 27 октября видно, что почти все транспортные средства на аэродроме возле Чернобаевки убраны, остались только воронки и мусор.

Фото кликабельны.

Оккупанты вывезли всю технику с аэродрома в Чернобаевке – спутниковые фото

Оккупанты вывезли всю технику с аэродрома в Чернобаевке – спутниковые фото

Оккупанты вывезли всю технику с аэродрома в Чернобаевке – спутниковые фото

Оккупанты вывезли всю технику с аэродрома в Чернобаевке – спутниковые фото

Аэродром в Чернобаевке прославился тем, что Силы обороны регулярно наносили по нему  удары и уничтожали огромного количество российской техники и боеприпасов, но россиян это не останавливало и они продолжали подвозить все новое и новое оборудование и вооружение под огонь украинской артиллерии.

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Наталія Медведєва
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война Херсонская область чернобаевка
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