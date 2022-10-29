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Бойцы спецподразделения "Хорт" заявили о ликвидации замначальника штаба ЧВК Вагнера

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 06:59
Бойцы спецподразделения
Иллюстративное фото: facebook.com/sp.khort

Бойцы спецподразделения "Хорт" ликвидировали заместителя начальника штаба частной военной компании Вагнера. Об этом сообщается на официальной странице подразделения в Facebook.

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Как отмечается, при выполнении боевого задания бойцы спецподразделения "Хорт" столкнулись в ближнем бою с группой боевиков ЧВК Вагнера.

Сообщается, что в ходе боя все "вагнеровцы" были уничтожены. Среди ликвидированных боевиков идентифицирован заместитель начальника штаба.

Бойцы спецподразделения "Хорт" затрофеили оружие этого мертвого оккупанта – АК-12 (на фото). Этот автомат был принят на вооружение вражеской армии в 2018 году.

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Наталія Медведєва
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война чвк вагнера
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