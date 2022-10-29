Бойцы спецподразделения "Хорт" заявили о ликвидации замначальника штаба ЧВК Вагнера

Бойцы спецподразделения "Хорт" ликвидировали заместителя начальника штаба частной военной компании Вагнера. Об этом сообщается на официальной странице подразделения в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, при выполнении боевого задания бойцы спецподразделения "Хорт" столкнулись в ближнем бою с группой боевиков ЧВК Вагнера.

Сообщается, что в ходе боя все "вагнеровцы" были уничтожены. Среди ликвидированных боевиков идентифицирован заместитель начальника штаба.

Бойцы спецподразделения "Хорт" затрофеили оружие этого мертвого оккупанта – АК-12 (на фото). Этот автомат был принят на вооружение вражеской армии в 2018 году.

28 октября появилось видео, как морпехи-зенитчики разбили "стаю" иранских дронов-камикадзе.

Читайте также: Украинские артиллеристы снарядом Excalibur уничтожили новый российский танк Т-90 – видео

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.