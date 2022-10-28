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Морпехи-зенитчики разбили "стаю" иранских дронов-камикадзе – видео видео

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28.10.2022, 16:48
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Подразделение морских пехотинцев-зенитчиков Вооруженных Сил Украины уничтожают иранские дроны-камикадзе. Об этом рассказывается в видео, опубликованном Военно-морскими силами ВСУ.

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Как сообщается, разбили "стаю" иранских Shahed-136 зенитчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Как рассказывает военный, в подразделении услышали звук приближающихся "шахедов".

"Оператор наш обнаружил цель. Выстрелили очередями и увидели, что цель мы уничтожили", – сообщил военнослужащий с позывным "Пожежник".

Как отмечается, в темное время суток обнаружить врага в небе значительно труднее. Этим занимаются в пункте управления противовоздушной обороны: выявляют цели и дифференцируют их – самолеты, вертолеты, БПЛА.

Наталія Медведєва
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война пво дрон Shahed-136
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