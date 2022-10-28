Подразделение морских пехотинцев-зенитчиков Вооруженных Сил Украины уничтожают иранские дроны-камикадзе. Об этом рассказывается в видео, опубликованном Военно-морскими силами ВСУ.
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Как сообщается, разбили "стаю" иранских Shahed-136 зенитчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
Как рассказывает военный, в подразделении услышали звук приближающихся "шахедов".
"Оператор наш обнаружил цель. Выстрелили очередями и увидели, что цель мы уничтожили", – сообщил военнослужащий с позывным "Пожежник".
Как отмечается, в темное время суток обнаружить врага в небе значительно труднее. Этим занимаются в пункте управления противовоздушной обороны: выявляют цели и дифференцируют их – самолеты, вертолеты, БПЛА.
- По состоянию на 28 октября Воздушные силы ВСУ сбили уже более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые запускала Россия по территории Украины.
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